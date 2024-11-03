

Президент Грузии демостративно отказалась поздравить дипломатов Грузии с профднем

03.11.2024 22:47





Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поздравить грузинских дипломатов с профессиональным днем. Об этом глава государства написала в соцсети.







«Я не поздравляю вас с Днем дипломатии!



Несмотря на то, что 20 лет назад именно по моей инициативе была учреждена эта важная дата, которая связана с именем и деятельностью Сулхан-Саба Орбелиани (грузинский государственный деятель, поэт — ред.), и мы должны бы отмечать такой юбилей с гордостью! Тем более что Сулхан-Саба — одна из главных фигур наших европейских устремлений, европейского пути, которого мы добьемся только дипломатическим путем.



Но нет и не могу! Нет ни желания поздравлять, ни чувства гордости! Сегодня, по меньшей мере, неловко, когда правительство топчет желанный европейский путь под ногами и когда большинство дипломатов молчат и не протестует против предпринимаемых в отношении России шагах.



В это время вы, замолкнувшие послы Грузии, заседаете в Брюсселе, Вашингтоне и скольких еще европейских столицах, и ради чего??? Если вы не решаетесь подать в отставку, громогласно заявить (о своей позиции — ред.) или зафиксировать иное мнение — что же вам остается? Неужели вы настолько боитесь?!



Какой Сулхан-Саба, какое достоинство, какой профессионализм?.. Мир в опасности именно тогда, когда дипломатия страны негодна!



Свобода в опасности тогда, когда те, кто служит государству, боятся собственной тени. Независимость в опасности, когда те, кто должен был посылать тревожные сигналы нашим партнерам, делают вид, что не замечают гибридных действий России! Они окаменели, исчезли, спрятались в посольствах, как норах, никто не слышал их голосов, они не смогли защитить конституционное право эмигрантов на выборах, и они скрываются… только бы никто не вспомнил об их существовании!



История вас не забудет, а Сулхан-Саба оставьте в покое! Вас не спасет упоминание его имени, <этим> вы бросаете тень на его имя!», — заявила президент.





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