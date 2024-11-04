

В Молдове заявили о «масштабном вмешательстве» в выборы президента

04.11.2024 00:30





МИД Молдовы сообщил о ложных сигналах о минировании на нескольких избирательных участках в Германии и Великобритании в рамках второго тура президентских выборов 3 ноября.



В Кишиневе отметили, что целью были участки во Франкфурте (в ФРГ), а также участки в Ливерпуле и Нортгемптоне (в Великобритании).



В сообщении молдавского министерства иностранных дел говорится, что за рубежом были предупреждены о возможности таких сигналов, но специализированные службы Германии и Британии вмешались в соответствии с «протоколами тревожных ситуаций» и провели проверки, установив, что тревоги были ложными.



Агентство Reuters ранее со ссылкой на анонимный источник в правительстве Молдовы передало, что Кишинев проинформировал несколько стран ЕС о возможных попытках России сорвать голосование молдавских граждан на избирательных участках за границей.



Источник Reuters сказал, что мишенью Москвы для срыва процесса голосования, в том числе посредством ложных сообщений о бомбах, могут стать участки в Италии, Франции, Германии, Испании, Канаде, Румынии, США и Великобритании. «Цель состоит в том, чтобы прервать ход голосования во время эвакуации и проверки полицией. Мы просим применять процедуры и протоколы, которые не прерывают процесс голосования», - узнало Reuters из скриншота переписки.



Reuters отмечает, что посольство России в Вашингтоне пока не ответило на отправленный по электронной почве запрос о комментарии. Ранее Москва не раз отрицала обвинения во вмешательстве в дела Молдовы.



Советник действующего президента Молдовы по национальной безопасности Станислав Секриеру заявил в день второго тура выборов о масштабном вмешательстве со стороны России в процесс голосования. «Это потенциальная попытка исказить результаты выборов», – написал Секриеру на платформе X.



В молдавской полиции 3 ноября заявили, что у правоохранительных органов есть основания подозревать организованную перевозку избирателей как на территории самой Молдовы, так и за ее пределами. В частности, власти расследуют авиаперевозку молдаван из России на избирательные участки в Беларуси, Азербайджане и Турции, передает Молдавская служба Радио Свобода.



Полиция проинформировала также о вынужденных приостановках движения по мосту между городом Рыбница в непризнанном Приднестровье и молдавским городом Резина, в том числе из-за проверки подозрительного человека, а также звонка о минировании переправы. «Мы квалифицируем эти действия как вызов государственным институтам, которые сталкиваются с обвинениями в попытках ограничить передвижения граждан для реализации своего избирательного права», - подчеркивают в полиции.



Власти Молдовы во второй половине дня воскресенья также сообщили, что были зафиксированы десятки случаев нарушений, включая организованную транспортировку избирателей на участки, незаконную агитацию, фотографирование бюллетеней.



В ЦИК Молдовы отметили, что в день второго тура сайт избирательного органа подвергся нескольким DDoS-кибератакам, что замедлило работу программы регистрации присутствия на избирательных участках.



За пост главы государства во втором туре борются нынешний президент Майя Санду, которая выступает за вступление страны в Евросоюз, и Александр Стояногло - бывший генеральный прокурор, которого поддерживает пророссийская Социалистическая партия.



Правоохранительные органы приняли меры, чтобы избежать повторения того, что, по утверждению властей, было широкомасштабной схемой покупки голосов, развернутой в первом туре олигархом Иланом Шором. Власти указывают, что Шора поддерживает Москва, и сам он скрывается в России от правосудия в Молдове. В апреле прошлого года суд в Кишиневе заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.



Майя Санду утверждает, что вмешательство повлияло на результаты выборов 20 октября. По ее словам, Шор пытался купить голоса 300 тысяч человек - или более 10% населения Молдовы. В Кремле отвергли любые обвинения во вмешательстве в выборы в стране.

Партия «Шор» запрещена в Республике Молдова по требованию правительства, которое обвинило эту структуры и ее политиков в попытках дестабилизации ситуации в стране в интересах России.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





