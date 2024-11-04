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Саломе Зурабишвили поздравила президента Молдовы с победой на выборах
04.11.2024 09:49
Майя Санду, Ваша победа – наша победа – выборы в Молдове являются самым лучшим „доказательством“ украденных выборов в Грузии, - об этом на своей странице социальной платформы X пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили. Президент Грузии поздравила свою молдавскую коллегу с победой на президентских выборах.
„Выборы в Молдове являются самым лучшим „доказательством“ украденных выборов в Грузии: невзирая на такое вмешательство со стороны России и массовые фальсификации, Молдову спасли 300 000 избирателей от диаспоры. Представители нашей сильной диаспоры в количестве 1 000 000 человек были ограничены. Право на волеизъявление было предоставлено только 34 000,“ – пишет президент.
Напомним, что вчера в Молдове состоялся второй тур президентских выборов, на котором, по предварительным результатам, победу одержала действующий президент Молдовы Майя Санду.
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