

Суды не удовлетворили ни одну из жалоб ISFED

04.11.2024 10:47





Тбилисский городской и районные суды Грузии не удовлетворили ни один из исков ISFED, сообщила в соцсети исполнительный директор НПО «Международное общество за справедливые выборы» (International Society for Fair Elections And Democracy) Нино Долидзе.



Жалобы касались нарушений, выявленных на парламентских выборах 26 октября.



«Сегодня (3 ноября — ред.) мы обсудили 8 споров в Тбилисском городском и районных судах, касающихся нарушений на выборах. Ни одно <из жалоб> не было удовлетворено», — написал Долидзе.



Добавим, Тбилисский городской суд не удовлетворил жалобу АМЮГ о тайне голосования. Об этом в соцсетях сообщила Нона Курдованидзе, председатель НПО. Ассоциация молодых юристов Грузии потребовала аннулировать результаты избирательных участков (2 263 участка), из-за нарушения тайны голосования. Тогда Нона Курдованидзе заявила, что удовлетворение поданных жалоб приведет к перевыборам.



Добавим, что НПО ISFED — организация, от которой спикер парламента Грузии, член политсовета «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили потребовал обнародовать результаты параллельного подсчета голосов.



До этого заявления неправительственная организация «Международное общество за честные выборы и демократию» (ISFED) опубликовала краткий отчет о наблюдении за днем выборов 26 октября.



Организация заявила, что был проведен параллельный подсчет голосов (PVT) и верификация (проверка на подлинность — ред.) результатов соответствует результатам, объявленным ЦИК Грузии.



Но из-за «нарушений фундаментального характера», зафиксированных в предвыборный период и в день выборов, отчет не может быть использован в целях измерения валидности (обоснованность) избирательного процесса. Соответственно, в НПО не планируют публиковать результаты параллельного подсчета голосов.



Источник: SOVA

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