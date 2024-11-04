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Тбилисский городской суд не удовлетворил иск АМЮГ о тайне голосования


04.11.2024   10:50


Тбилисский городской суд не удовлетворил иск АМЮГ о тайне голосования. Об этом в соцсетях сообщила Нона Курдованидзе, председатель Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ).

Она отметила, что подобные иски не были удовлетворены судами и в других городах страны. Курдованидзе утверждает, что у судьи был шанс вернуть обществу право на тайну голосования и доверие к суду, но судья не воспользовался этим шансом.

«Этим шансом не воспользовались и судьи судов, расположенных в других городах, которые сегодня и вчера (2-3 ноября — ред.) рассматривали аналогичные дела и не удовлетворили их. Мы все еще ждем нескольких судебных решений», — пишет Курдованидзе.

Правозащитница отмечает, что то, что у суда и не было заинтересованности в полном расследовании дела, это проявилось с самого начала, когда судья не удовлетворил два важных ходатайства — о проверке запечатанных бюллетеней на избирательных участках путем случайного отбора.

«ЦИК участвовала в деле в качестве третьего лица. Пока что события в суде Тетрицкаро развиваются интересно, где завтра (4 ноября — ред.) судья осмотрит бюллетени и проверит маркер», — пишет глава АМЮГ.

Отметим, многие голосовавшие 26 октября на парламентских выборах жаловались, что когда они раскрасили кружок на бюллетене напротив названия желаемой партии, тайна голосования была нарушена: из-за недостаточно плотной бумаги на оборотной стороне листа было видно, где именно закрашен кружок — в верхней, средней или нижней части бюллетеня. И при необходимости рядом стоящие люди могли предположить, за кого именно проголосовал тот или иной гражданин.

Напомним, ранее Ассоциация молодых юристов Грузии потребовала аннулировать результаты избирательных участков (2 263 участка), из-за нарушения тайны голосования. Тогда Нона Курдованидзе заявила, что удовлетворение поданных жалоб приведет к перевыборам.


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