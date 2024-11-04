

Представитель правящей «мечты» подтвердил наличие колл-центров для контроля за выборами

04.11.2024 10:52





Глава предвыборного штаба партии «Грузинская мечта» в Аджарии и член Высшего совета Аджарии Ираклий Чеишвили признался, что правящая партия [миллиардера Б.Иванишвили] использовала колл-центры для управления выборами. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя журналистское расследование телеканала «Пирвели», в котором сообщалось, что «грузинская мечта» координировала свою деятельность на каждом избирательном участке с помощью колл-центров.



Чеишвили отметил, что использование колл-центров началось с 2014 года, когда через них связывались с координаторами партии и собирали данные о явке сторонников. По его словам, на этих выборах на каждом участке были организованы небольшие колл-центры для улучшения коммуникации с руководителями участков, а старшие колл-центров назывались «капитанами». Хотя число сотрудников не увеличилось, было решено создать больше колл-центров для упрощения управления, в отличие от прошлых лет, когда в Батуми использовался только один колл-центр.



Чеишвили занимает 98-ю строчку в партийном списке «Грузинской мечты» и начал свою политическую карьеру при правлении партии «Национальное движение» [экс-президента М.Саакашвили]. В период с 2006 по 2009 годы он работал помощником мэра Батуми и руководителем отдела по связям с прессой при аппарате правительства Аджарии.



С приходом «Грузинской мечты» к власти Чеишвили возглавлял аппарат правительства Аджарии, а затем — городское собрание Батуми, с 2016 года занимая должность члена Высшего совета от «Грузинской мечты» и возглавляя предвыборный штаб партии в регионе.



За 10 дней до выборов, 26 октября, издание Batumelebi опубликовало статью, в которой описало, как партия «Грузинская мечта» обрабатывала в своих офисах данные тысяч граждан, включая персональную информацию, что вызывает вопросы о легитимности подобных действий. Сразу после выхода статьи Служба по защите персональных данных заявила о начале расследования этого инцидента.





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