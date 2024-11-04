

Лидеры политических партий проведут шествие от площади Вокзальной в направлении проспекта Руставели

04.11.2024 12:40





Сегодня, в 17:00 по местному времени, лидеры политических партии проведут шествие от площади Вокзальной в направлении проспекта Руставели по разным маршрутам. Указанное заявление в беседе с журналистами сделал один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Мелия.



По его словам, сегодня грузинская оппозиция является победителем, и победившую оппозицию поддерживает грузинское общество.



"В последующие дни в Тбилиси ежедневно будет проводится очень много мероприятий, но сегодня, в 17:00, лидеры политических партий выдвинутся в направлении проспекта Руставели от площади Вокзальной по разным маршрутам. Встречаемся в входа в метрополитен, и мы – политические лидеры, будем там, где необходимо защищать честь и правду.



Пусть в "Грузинской мечте" никто не питает иллюзий, что хотя бы один человек опустит руки. Грузинская оппозиция получила более миллиона голосов. Сегодня грузинская оппозиция является победителем, и победившую оппозицию поддерживает грузинское общество. Соответственно, и решения будут приняты адекватными", - заявил Мелия.



Напомним, что сегодня, в 19:00 по местному времени, на проспекте Руставели запланировано проведение акции протеста оппозиции.



Как известно, именно на сегодняшней акции будет представлен план действий оппозиции.





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