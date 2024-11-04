

«Мой голос» требует от прокуратуры поднять вопрос об ответственности руководителей ЦИК

04.11.2024 14:03





Наблюдательная миссия «Мой голос — Европе» требует поднять вопрос об ответственности руководителей ЦИК. Спикер коалиции Лонда Толорая рассказала о лицах, предположительно причастных к процессу фальсификации, формирования и подтасовки результатов выборов.



Она отметила, что публичные доказательства свидетельствуют о том, что одну из важных ролей в реализации правящей партией крупномасштабной схемы фальсификации выборов сыграла избирательная администрация. В частности:



ЦИК не обеспечила тайну голосования: бюллетень, предназначенный для голосования в день выборов, был напечатан на тонкой бумаге, что позволило всем присутствующим на электронных избирательных участках идентифицировать выбор, сделанный избирателями, что позволило «Мечте» контролировать волеизъявление избирателей 26 октября с помощью членов Избирательной комиссии и видеокамер, установленных у кабин для голосования и элетромашин;



ЦИК незаконно, произвольно и неоправданно изменила правило, установленное избирательным кодексом за два месяца и 9 дней до выборов — вместо определения функций регистраторов путем жеребьевки в день выборов установила крайний срок проведения этой жеребьевки — 1 неделю перед выборами. В результате этого изменения для большинства организаций-наблюдателей стало невозможным наблюдать за процессом. А изменение процедуры назначения лиц, работающих с верификационными машинами ЦИК, и определения их личности неделей ранее упростило и дало возможность влиять на лиц, выполняющих эту функцию, и подчинять их интересам правящей партии;



решением ЦИК эти функции были переданы членам участковых избирательных комиссий, ответственным за регулирование потока и процедуры маркировки, в рамках непрозрачного процесса. Несоблюдение правил маркировки в день выборов способствовало успешной реализации схемы мошенничества. Именно отсутствие маркировки позволило проголосовать с помощью чужого удостоверения личности и чужого личного номера;



регистрационные столы на избирательных участках были прикреплены к стене таким образом, что наблюдатели не могли в полной мере наблюдать за ходом голосования этот процесс. В некоторых случаях, из-за наблюдения за процессом проверки, наблюдатели «Мой голос» были целенаправленно выдворены с участков;



Имеются свидетельства того, что вместо лиц, которых не было в Грузии и/или по месту регистрации, правящая партия позволила проголосовать другим лицам, что не удалось бы сделать без участия ЦИК.



принятое ЦИК решение не открывать дополнительные избирательные участки за рубежом привело к увеличению числа граждан, которые не смогли принять участие в выборах.



В день выборов поступило сообщение о том, что избирателям не разрешили проголосовать, поскольку они, по-видимому, были внесены в список избирателей и уже якобы проголосовали на местах. Хотя урна им предоставлена не была — это также факт ограничения право голоса. С большой долей вероятности, вместо него проголосовали другие люди;

на избирательных участках, созданных за рубежом, в нескольких городах, где число избирателей-эмигрантов было высоким, процесс голосования проходил на фоне неисправной инфраструктуры и нехватки регистраторов, что поставило под угрозу весь избирательный процесс — многие избиратели не смогли проголосовать;



согласно сообщениям оппозиционных партий и СМИ, ЦИК назначила членов семей представителей «Грузинской мечты» и связанных с ними лиц членами и председателями участковых избирательных комиссий. Члены комиссии препятствовали наблюдательным организациям в проведении наблюдений: вели себя агрессивно, физически и устно оскорбляли наблюдателей, раздражались при написании жалоб, способствовали присутствию посторонних лиц на избирательном участке, регистрировали избирателей и контролировали их, передавали данные избирателей правящей партии в т.н. «колл-центры»;



в день выборов интенсивно распространялась информация о голосовании с использованием чужих удостоверений личности и личных номеров других людей, сбое процесса верификации, нарушении процедуры маркирования, негодности жидкости для нанесения на палец и неисправности фонарика для идентификации голосовавшего на другом участке, а также о ряде фактов насилия в отношении представителей организаций-наблюдателей. Глава ЦИК никак не отреагировала на нарушения и не призвала членов комиссии и соответствующие службы отреагировать. Это вызывает обоснованные сомнения в том, что события на избирательных участках были приемлемы для ЦИК.

НПО «Мой голос» говорит и об аккредитации, выданной российским пропагандистским СМИ, в том числе российскому пропагандисту, нарушителю закона Грузии «Об оккупированных территориях» Александру Малькевичу, аккредитованному на телеканале НТВ, и заявляет, что секретарь ЦИК несет ответственность за их аккредитацию.





«Мы хотели бы напомнить общественности, что правящая партия изменила закон, чтобы назначить Георгия Каландаришвили председателем ЦИК, что стало предметом критики со стороны международных организаций. <> Анализ видеозаписей заседаний ЦИК подтверждает, что председатель ЦИК Георгий Каландаришвили вместе со своим заместителем Георгием Шарабидзе и секретарем ЦИК Георгием Джавахишвили принимали активное участие в принятии незаконных решений для содействия желаемой схеме», — заявили в коалиции.



По словам Лонды Толорая, миссия полностью осознает, что проведение эффективного расследования в условиях, когда все государственные учреждения, включая следственные службы, подчиняются правящей партии, на данном этапе нереально, но они отмечают, что, по крайней мере, со стороны вышеупомянутых лиц нарушена:



статья 342 Уголовного кодекса Грузии — служебная халатность, и в случае подтверждения умысла преступление, предусмотренное статьей 332 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Грузии, является преступлением в сочетании с избирательными преступлениями (162 (воспрепятствование волеизъявлению на выборах);

статья 164-я (нарушение тайны голосования);

164-я статья (участие в выборах по поддельным документам);

164-я статья (фальсификация выборов);

164 (4) статья (влияние на волеизъявление избирателей).

Коалиция наблюдательской миссии «Мой голос» обращается в прокуратуру с просьбой начать расследование по факту совершения должностного преступления представителями ЦИК.



Источник: SOVA

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