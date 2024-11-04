

Вашадзе: У нас системно организованные и запланированные шаги, которые приведут к окончательной победе

04.11.2024 15:15





У нас системно организованные и запланированные шаги, которые приведут к окончательной победе – это не только мой протест – это наш протест, где вовлеченность каждого человека является решающей, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал один из лидеров „Единства – Национального движения“ Георгий Вашадзе.



По его словам, цель шествия от площади Вокзальной до проспекта Руставели, которое состоится сегодня в 17:00 по местному времени, будет озвучена на предстоящей акции.



Вместе с тем, по словам Вашадзе, также общественности будет объявлена информация о формах протеста в последующие дни.



„В 19:00 ждем всех на Руставели. Это очень важный день. Мы требуем проведения новых выборов и не миримся с тем, что „Грузинская мечта“ украла эти выборы, что уже неопровержимо доказано.



Что касается 17:00, в это время мы организуем шествие от площади Вокзальной к проспекту Руставели. Почему осуществляется шествие, об этом мы расскажем уже на Руставели. Также мы, конечно же, проинформируем вас о формах протеста в последующие дни. У нас системно организованные и запланированные шаги, которые приведут к окончательной победе – это не только мой протест – это наш протест, где вовлеченность каждого человека является решающей. Мы все несем ответственность перед нашей страной”, - заявил Георгий Вашадзе.





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