

Джапаридзе: Ни один из представителей цивилизованного мира не признает легитимность прошедших парламентских выборов.

04.11.2024 15:16





Доказательства собирались в течение нескольких дней и уже суммированы, мы ознакомили с ними наших партнеров, ознакомим общество – план уже осуществляется, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал один из лидеров „Сильной Грузии“ Бадри Джапаридзе.



По его словам, ни один из представителей цивилизованного мира не признает легитимность прошедших парламентских выборов.



„План уже осуществляется. План содержит следующие шаги: были собраны доказательства по фальсификации выборов; то, что избирательный процесс был украден „Грузинской мечтой“. Эти доказательства собирались в течение нескольких дней и уже суммированы - мы ознакомили с ними наших партнеров, ознакомим общество. Одновременно в суды были поданы жалобы, что предполагает завершение правового процесса. Указанная работа была проведена со дня выборов по сегодняшний день.



Все оппозиционные коалиции заявили о том, что не признают легитимность прошедших парламентских выборов, и, соответственно, мы не признаем легитимность парламента, избранного в результате нелегитимных выборов. Это тоже очень важный шаг, и здесь полный консенсус между четырьмя коалиционными центрами. В то же время, в результате круглосуточной ежедневной коммуникации с нашими зарубежными партнерами, ни один из представителей цивилизованного мира не признает легитимность этих выборов, и выдвигается общее требование о необходимости проведения международного расследования.



Вместе с тем, сегодня, в рамках мирного протеста, мы все в 19:00 собираемся на проспекте Руставели и призываем всех граждан прийти на это собрание”, - заявил Бадри Джапаридзе.





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