

Натия Мезвришвили не собирается являться в прокуратуру по вопросу выборов

04.11.2024 15:16





«Мне позвонили из прокуратуры и сказали, что вызывают меня в связи с начатым по заказу Иванишвили расследованием с целью сокрытия фальсификации выборов, поскольку я якобы говорю о доказательствах и схемах фальсификации. Хорошо, что вас напугали доказательства и схемы фальсификации, мы не участвуем в расследованиях, инициированных для фальсификации доказательств и оформления кражи выборов», – написала в социальной сети член партии «За Грузию» Натия Мезвришвили.



«Я уже не раз говорила и повторю еще раз: нами официально подано десятки заявлений (подтвержденных доказательствами), указывающих на насилие, угрозы и коррупцию с целью фальсификации выборов. Ни по одному из них вы не только не начали расследование, но даже не позвонили. Соответственно, как только вы начнете настоящее расследование по этим настоящим преступлениям, идентифицированным нами (отдельное, а не в рамках того же дела), мы, конечно, придем и представим все необходимые материалы (несмотря на то, что мы вам не доверяем).



Что касается этого фальшивого расследования, если вы не можете провести его без моего участия (что немного смешно, учитывая, что доказательства буквально разбросаны в социальных сетях), вы знаете путь судьи-магистрата.



К тому же, зря вы думаете, что сможете меня остановить. Я сделаю все возможное, чтобы дело о фальсификации выборов было доведено до конца. Я лично обращусь к каждому партнеру, чтобы завершить вашу делегитимацию. Затем, вместе с гражданами Грузии, мы проведем реформу прокуратуры, судов, правоохранительных органов и всей системы правосудия», – пишет Натия Мезвришвили.





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