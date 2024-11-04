

Папуашвили: Если у кого-то проблемы с восприятием цветов, то призываю обратить внимание, что оккупированные части Грузии показаны на карте серым цветом

04.11.2024 15:17





«На оккупированных территориях, как вы знаете, мы не можем проводить выборы, соответственно, там нет и делегатов. Поэтому на карте показаны те избирательные округа, где были представлены делегаты и где проводились выборы», – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Папуашвили ответил на вопрос о распространяемой в социальных сетях информации о том, что на слайде с картой Грузии на сегодняшнем брифинге якобы не были показаны оккупированные территории.



«На всей территории Грузии из-за оккупации выборы провести невозможно. Если у кого-то проблемы с восприятием цветов, то я призываю их внимательнее посмотреть: те части Грузии, которые оккупированы, обозначены серым цветом, а территории, не принадлежащие Грузии, – белым. Это еще раз показывает, с какими позорными людьми мы имеем дело.



Эти люди говорят с нами об избирательных системах, хотя у них нет ни таких знаний, ни сообразительности, чтобы понять, что изображено на слайде – делегаты, избирательные округа, оккупированная территория. Похоже, приходится разжевывать все для этой НПО-общественности чуть ли не каждый второй день», – заявил Шалва Папуашвили.



На вопрос о том, что одной из первых, кто распространил эту информацию в социальных сетях, была Хатия Деканоидзе, Шалва Папуашвили отметил:



«Хатия Деканоидзе отказалась от гражданства этой страны. Она уже продала эту страну однажды, чтобы получать зарплату в полиции Украины. От Хатии Деканоидзе мы не примем замечания и заявления о любви к этой стране. Она бросила нам грузинский паспорт и поехала, чтобы надеть форму украинского полицейского и получать там зарплату, пусть разбирается со своим прошлым. Если у кого-то проблемы с восприятием цветов, не знаю, это бред», – заявил Шалва Папуашвили.





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