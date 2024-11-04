

НПО TI: Главу ЦИК и ее представителей надо привлечь к ответственности за соучастие в фальсификации выборов

04.11.2024 15:18





НПО TI (Transparency International Georgia) заявляет, что реализация некоторых схем фальсификации парламентских выборов 26 октября была бы невозможна без участия различных ведомств. Организация утверждает это на основании многочисленных и неоднократных нарушений, зафиксированных в день голосования, о которых сообщали как международные, так и местные наблюдатели.



По данным TI, ЦИК и нижестоящие комиссии сыграли важную роль в реализации схемы мошенничества, которая, по мнению организации, своими действиями и бездействием способствовала незаконным и зачастую преступным действиям, осуществляемым под организацией и руководством грузинского правительства «Грузинской мечты».



НПО отмечает факты и дает оценкы, за которые, по мнению TI, председатель ЦИК Георгий Каландаришвили и другие высокопоставленные чиновники избирательной администрации должны нести личную ответственность за:



изменение правила распределения функций: 16 августа 2024 года ЦИК приняла постановление, согласно которому распределение функций между членами комиссии на избирательном участке будет проводиться не в день выборов, а за семь дней до дня голосования. Это решение подорвало прозрачность упомянутой избирательной процедуры, поскольку лишило наблюдателей возможности наблюдать за ней;

голосование с использованием чужого удостоверения личности: в предвыборный период из различных источников постоянно поступали сообщения о лишении избирателей, особенно государственных служащих, их удостоверений личности. Хотя ЦИК не обязана реагировать на такие «конфискации», поскольку предполагается, что они совершаются другими государственными учреждениями, включая МВД и СГБ, избирательная администрация может и даже должна быть обязана реагировать на незаконное использование таких конфискованных удостоверений на избирательных участках другими лицами которые не были обладателями этих сертификатов;





голосование с использованием чужих персональных данных: также имеются многочисленные сообщения о том, что люди приходили на избирательные участки со своим собственным паспортом или удостоверением личности, но передавали регистратору лист бумаги с личным номером другого человека, который был либо вписан в паспорт, либо прикреплен к нему. В некоторых случаях разным людям была предоставлена возможность проголосовать на основе идентификационной фотографии, встроенной в их мобильный телефон. Предоставление таким лицам возможности проголосовать означает содействие совершению действий, содержащих признаки преступления, связанного с выборами;

вмешательство в работу наблюдателей: вышеупомянутого преступления, даже в некоторых случаях, можно было бы избежать, если бы наблюдателям была предоставлена возможность должным образом наблюдать за процессом. Однако, несмотря на публичное обещание ЦИК обеспечить непрерывное наблюдение за процессом верификации наблюдателей, на избирательных участках имели место совершенно противоположные факты. Очень часто регистрационные столы располагались непосредственно у стены, что не позволяло наблюдателям наблюдать за экраном устройства верификации. Однако, даже когда наблюдатели физически могли встать за машинами для проверки, члены комиссии требовали, чтобы они покинули помещение. В некоторых случаях наших наблюдателей выдворяли с избирательных участков только за то, что они следили за работой машин для проверки;





участие в голосовании одного человека несколько раз: также имеются многочисленные сообщения о том, что избирателям предоставлялась возможность проголосовать повторно. Этого можно было добиться, нарушив правило о маркировке: иногда маркировка не проводилась вообще, а иногда избирателей спрашивали, хотят ли они, чтобы их отмечали. В обоих случаях имело место нарушение избирательного законодательства, которое требует обязательной маркировки избирателей. <> Повторного голосования можно было бы избежать, если бы участковые избирательные комиссии должным образом соблюдали правило проставления отметок. Нарушение этого правила может быть квалифицировано как содействие повторному голосованию. Кроме того, поступают сообщения о низком качестве краски для разметки и осветительных приборов. Из-за этого возможность заходить на один и тот же или другой участок и голосовать повторно была предоставлена маркировщикам, которые могли удалить краску, например, путем мытья рук.

присутствие посторонних лиц на избирательных участках: многие наблюдатели сообщали о присутствии посторонних лиц на избирательных участках — и в кабинке для голосования, нарушая тем самым принцип тайны голосования, некоторые шумели или иным образом препятствовали работе комиссии и нормальному ходу процесса;

нарушение тайны голосования: по словам многочисленных очевидцев, из-за проявившейся с обратной стороны бюллетеня краски (маркера — ред.) был виден круг, отмеченный маркером вдоль той или иной партии в избирательном бюллетене: находившееся рядом с устройством, могли увидеть местоположение избирательного участка и определить, проголосовал ли избиратель за правящую партию. Это обстоятельство подрывало тайну голосования. Соответственно, избирательная администрация совершила преднамеренные или небрежные действия, в результате которых она не смогла обеспечить избирательный процесс материалами, которые обеспечили бы тайну голосования.





запугивание избирателей, насилие в отношении них и бездействие председателей: как от наблюдателей, так и от СМИ поступали многочисленные сообщения о запугивании избирателей и наблюдателей, их оскорблениях и насилии в отношении них как на избирательных участках, так и вблизи них. <> Председатели комиссий не обращались с просьбой о реализации таких полномочий.

лишение права голоса эмигрантов: необоснованным и необъяснимым отказом открыть как можно больше избирательных участков за рубежом ЦИК и ее председатель не позволили десяткам тысяч наших соотечественников прийти на избирательный участок и проголосовать, тем самым лишив их права голоса, лишив возможности реализовать свое конституционное право. Судя по результатам 67 избирательных участков, открытых за рубежом, где большая часть избирателей проголосовала за оппозиционные партии, можно предположить, что это было сделано намеренно, чтобы внести свой вклад в проведение выборов в пользу правящей партии. Более того, там, где были открыты избирательные участки, избирательный процесс был организован крайне плохо, например, не хватало регистраторов, что приводило к огромным очередям на избирательных участках, и избирателям, многие из которых приезжали из отдаленных мест, приходилось часами ждать, чтобы проголосовать.

«Основываясь на фактах и оценках, описанных выше, можно сделать вывод, что председатель ЦИК, при его руководстве, контроле и с его согласия — вся избирательная администрация участвовали в реализации масштабной схемы фальсификации выборов, совершенной государством с использованием ресурсов его различных институтов для обеспечения победы кандидата партии «Грузинская мечта» на выборах.



Председатель ЦИК и другие высокопоставленные должностные лица избирательной администрации должны быть привлечены к ответственности за их соучастие в схемах фальсификации выборов», — говорится в заявлении TI.



Источник: СОВА

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