

Ни один суд не удовлетворил иск GYLA о нарушениях тайны голосования

04.11.2024 15:18





Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) продолжит спор о нарушениях тайны голосования на выборах 26 октября в апелляционных судах.



23 из 24 судов первой инстанции не удовлетворили иски организации. Остался один, Цалкинский суд, заседание по иску состоится 4 ноября в 14:00.



Директор GYLA Нона Курдованидзе сообщила, что 3 ноября Тбилисский городской суд не удовлетворил их ходатайство о привлечении к делу представителя Центральной избирательной комиссии (ЦИК).



По словам Курдованидзе, за три дня районные комиссии Тбилиси изменили свою позицию. В частности, 1 ноября, они не оспаривали тот факт, что на обратной стороне бюллетеней был виден след маркера, а возле машин для подсчета голосов были установлены камеры. Теперь же они просто возлагают на избирателей ответственность за случаи нарушения тайны голосования. Так, как это делает заместитель председателя ЦИК Георгий Шарабидзе. Соответственно, они не удовлетворили просьбу организации о признании результатов округов недействительными. После того как это решение было оспорено в суде, уже на судебном заседании случаи протечки краски маркера на другой стороне бюллетеня, стали отрицаться.



Как отметила Курдованидзе требование аннулировать результаты 2263 избирательных участков (где голосование проводилось с использованием электронных технологий), поддерживает общественность. По ее словам, граждане по собственной инициативе начали вносить пожертвования на счет организации.



«Мы от всей души благодарим каждого человека, который выразил гражданскую позицию и внес свой вклад в это важное дело. Ваши пожертвования будут полностью использованы для покрытия судебных расходов в апелляционном суде и продолжения судебного процесса», — сообщили в организации.



29 октября Ассоциация молодых юристов Грузии подала жалобы в окружные избирательные комиссии с требованием аннулировать результаты всех округов (2263), где выборы прошли с использованием технологии. В организации отметили, что их удовлетворение приведет к назначению новых выборов.





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