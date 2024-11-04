

На банковский счет экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава наложен арест

04.11.2024 15:24





Арест наложен на банковский счет экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава. Об этом политик сообщил в соцсети. По его словам, причиной блокировки стала неуплата штрафа за безбилетный проезд в автобусе в районе Вазисубани.



Угулава утверждает, что «ни с билетом, ни без билета» его в автобусах Вазисубани не было:



«Только что из банка сообщили, что мой счет арестован. Оказалось, что это инициатива мэрии, а штраф — за административное правонарушение по статье 130, пункт 4. Меня обвиняют в том, что 24 августа я якобы ехал на автобусе в Вазисубани без билета.



Горячая линия мэрии говорит, что нужно обжаловать. Понятно, что это ошибка. Я вообще ни с билетом, ни без билета в Вазисубани на автобусе не ездил. Теперь мне приходится разбираться с этим абсурдом.



Больше мне нечем заняться! Жаль, что мэрию, которую я так люблю, превратили в один большой бюрократический хаос. Разберитесь сами или пусть господин Каха укажет, куда обращаться!», — пишет политик.



Гиги Угулава был мэром Тбилиси в период правления команды третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Он активно продвигал масштабные городские реформы, но его деятельность вызвала противоречивые оценки.







Источник: СОВА

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