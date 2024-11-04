

Каладзе: Оппозиция не хочет терять своих избирателей и занимается ерундой

04.11.2024 15:44





Они разрушены и разложены! Какой заряд протеста могут создать Гварамия или Хазарадзе?! – указанное заявление, оценивая запланированную на сегодня акцию оппозиции, сделал мэр грузинской столицы, генеральный секретарь правящей партии „Грузинская мечта“ Каха Каладзе.



По его словам, оппозиция не хочет терять своих избирателей и занимается ерундой.



„В рамках кампании мы видели много исследований. Начиная с 2012 года, идет кампания лжи в связи с опросами общественного мнения. Они потеряли реальность. Они не могли прийти к народу, о какой кампании идет речь, сфальсифицировали эгзитполы. Кроме самих себя, обвинили всё и вся. Ругали Gen Z, оказывается, это из-за Gen Z они проиграли выборы, что те не приняли участия. У себя они не спрашивают, что они не донесли до людей.



Они не хотят терять своих избирателей и занимаются ерундой. Они должны были обнародовать план действий, в социальной медии их переехали свои же, и они придумали палатки. Непостижимо.



Выходят с серьезными лицами и несут чушь, чтобы в чем-то убедить своих избирателей. Хотят создать заряд протеста, они – разрушены, разложены, какой заряд протеста могут создать Гварамия или Хазарадзе?! Посмотрите, какой заряд протеста они хотят создать?! Миллион 120 тысяч избирателей поддержала достойное будущее, мир, европейское будущее страны, какой Хазарадзе может изменить эту реальность?“,- отметил мэр Тбилиси.





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