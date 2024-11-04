

Народный защитник воздерживается комментировать выборы

04.11.2024 15:44





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани в интервью «Палитраньюс» 1 ноября озвучил свою позицию относительно предположительно сфальсифицированных парламентских выборов в Грузии и заявил, что в его мандат не входит оценка легитимности выборов, а, скорее, он расследует определенные факты о предвыборных фальсификациях или нарушениях закона, которые его аппарат выявил в день выборов и после них. Иоселиани также заявил, что оппозиция отказывается с ним сотрудничать.



На вопрос, верит ли он, что выборы 26 октября прошли в свободной, справедливой и демократической среде, Иоселиани ответил: «этот вопрос не должен быть адресован народному защитнику. Ни я, ни любой народный защитник, который был в Грузии, не оценивал легитимность выборов, поскольку это не является мандатом народного защитника. Мы много раз делали заявление по этому поводу — мы не наблюдательная организация, мы не наблюдали, поэтому легитимны выборы или нет, ни я, ни мои преемники, ни какой-либо народный защитник не может это обсуждать».



На вопрос, почему так много людей ждали его заявления, Иоселиани пояснил, что в некоторых случаях это произошло из-за некомпетентности, в других случаях целью была дискредитация офиса омбудсмена: «те люди, политики, которые спрашивали об этом и в каком стиле они спрашивали, их целью однозначно была дискредитация. Их целью было втянуть меня или мой аппарат в политическую дискуссию… Они прекрасно знают, что мы не наблюдаем за выборами, прекрасно знают, что мы делаем в рамках нашего мандата».



По его словам, его ведомство в рамках своих полномочий выявило 110 зафиксированных СМИ инцидентов, в которых были выявлены признаки нарушений закона в предвыборный период, в день выборов и после него. Он также отметил, что к народному защитнику обратилась только одна неправительственная организация, которая была заинтересована в выяснении этих нарушений. Иоселиани также заявил, что его ведомство уже обратилось в соответствующие органы по всем выявленным фактам и опубликует информацию на стадии расследования.



На вопрос, почему его аппарат подвергается критике со стороны оппозиции, народный защитник ответил, что это потому, что он не поддерживает определенные политические партии и не делает с ними «абсурдных заявлений», как, например, о том, что 350 тысяч человек развозили на «карусели». По его словам, организовать такое количество людей так, чтобы никто об этом не узнал, фактически невозможно. Он также отметил, что сомневается в том, что у 100 000 человек были конфискованы удостоверения личности, поскольку, по его словам, его офис в течение двух месяцев просил людей подать жалобу, если у них отбирают документы, и никто не подал жалобу.



Что касается обвинений в том, что на оборотной стороне избирательного бюллетеня была видна отмеченная на передней стороне область, четко показывающая, за кого проголосовал избиратель, что нарушило тайну голосования, народный защитник заявил, что его мандат заключается в том, чтобы обеспечить каждому избирателю возможность свободно голосовать и выражать свою волю без давления. Он также добавил, что были процессуальные нарушения и этого никто не отрицает.



Иоселиани также заявил, что оппозиционные партии отказываются предоставить доказательства запугивания/мошенничества/подкупа избирателей/изъятия удостоверений личности, несмотря на его многочисленные публичные и частные обращения. Он призвал оппозиционные партии представить любые имеющиеся у них доказательства того, что государство не реагирует должным образом, и пообещал сделать все для прозрачного расследования этих случаев. По его словам, выявленные случаи будут отражены в его отчете о выборах.



Народный защитник также отреагировал на акцию, объявленную оппозицией 4 ноября, и намерение участников акции использовать палатки. По словам Иоселиани, это их право на самовыражение, и призвал МВД не вмешиваться в это. Народный защитник также отметил, что палатки не являются конечной целью митинга, а значит, существование палаток ничего не значит, если они пустуют, и призвал участников акции протеста использовать палатки для точного выражения своего мнения.



Народного защитника часто критиковали за позднюю запоздалую реакцию или отсутствие реакции на вопросы прав человека. Его интервью также подверглось критике в социальных сетях. Бывший заместитель омбудсмена Георгий Бурджанадзе написал в своем посте в Facebook: «на самом деле, народный защитник имеет полномочия контролировать конституционность выборов, и незнание этого, наверно, является некомпетентностью. Это полномочие — единственное, которое прямо прописано в Конституции, остальное — в органическом законе. В частности, пятый народный защитник Грузии подготовил специальный доклад по конкретным выборам. Право на участие в выборах и его осуществление находится в ведении народного защитника.



Согласно подпункту «з» части четвертой статьи 60 Конституции Грузии, Конституционный суд рассматривает «на основании иска президента Грузии, не менее одной пятой членов Парламента или народного защитника спор, связанный с конституционностью референдума или нормы, регулирующей выборы, а также референдума или выборов, проводимых или проведенных на основании этой нормы».



Такие права описаны в Органическом законе о народном защитнике. Подпункт «д» части первой статьи 14 наделяет его правом определять «конституционность норм регулирования референдума и выборов, а также выборов (референдума), проведенных или подлежащих проведению на основе этих норм». Часть первая статьи 21 также дает ему право «обращаться в Конституционный Суд с конституционным иском о конституционности норм, регулирующих референдум и выборы, а также выборов (референдума), проведенных или подлежащих проведению на основании этих норм, или если нормативный акт или его отдельные нормы нарушили права и свободы, закрепленные во второй главе Конституции Грузии».





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