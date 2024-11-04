

Закареишвили: Следующие выборы в Молдове будут очень тяжелыми и сложными

04.11.2024 16:43





Видно, что у Майи Санду внутри страны не было большого успеха, ей больше помогла диаспора,и указанные результаты усилили ожидание пророссийских партий, что они одержут победу на парламентских выборах – Запад поймет, что необходимо больше помощи в отношении таких стран,- указанное заявление в беседе с „Интерпрессньюс“ сделал политолог Паата Закареишвили.



По мнению политолога, результаты как референдума, так и президентских выборов, состоявшихся в Молдове, показали, что Россия проводит очень сильную работу.



"Победа Майи Санду в Молдове очень важна, так как это означает, что будет сохранен курс, которого придерживается эта страна. Существенно ничего не изменится – политика продолжится. Молдова является парламентской республикой, а не президентской, поэтому очень важны парламентские выборы в этой стране. По нынешним результатам, как и по результатам референдума, видно, что что у Майи Санду внутри страны не было большого успеха, ей больше помогла диаспора, граждане, проживающие за рубежом. Эти результаты усилили ожидания пророссийских политиков, они сочли, что одержат победу на парламентских выборах. Следующие выборы в Молдове будут очень тяжелыми и сложными. Они показали, что этой стране предстоит выдержать серьезный экзамен на парламентских выборах. Они также показали, что Россия проводит сильную работу и имеет большие влияния. Поэтому в течение года, который остается до выборов, им необходимо максимально эффективно противодействовать российской политике. В связи с тем, что Россия затратила очень большие деньги, отчетливо видно, что там во время предстоящих выборов будет серьезное противостояние, а в будущем – большие проблемы",- заявил Закареишвили.





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