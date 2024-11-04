

Саакашвили: Количество людей на сегодняшнем митинге важно, но не имеет решающего значения

04.11.2024 16:59





«Количество людей на сегодняшнем митинге важно, но не имеет решающего значения. Важнее продолжительность акций, степень сопротивления и принципиальность организаторов», — пишет в соцсети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



Как отмечает Саакашвили, «на выборах 26 октября вовлеченное сообщество внутри страны и за ее пределами полностью выдержало испытание, проявив чудеса самоорганизации».



«Люди сейчас очень разгневаны, перерастет ли этот гнев в мощное протестное движение, зависит от лидерства политического спектра и гражданского сектора и слаженности. Все в мире, кто наблюдает за Грузией, с одной стороны, поражаются наглости фальсификации выборов, с другой стороны, ждут, сможет ли грузинский народ сопротивляться. От этого зависит наша поддержка. В общем, это тот случай, когда наше будущее полностью в наших руках. Мы все должны понимать, что не только выборы были украдены, но и в Грузии установилась диктатура, которая теперь с нетерпением ждет, пока грузины адаптируются к «новой реальности», а затем намерена окончательно покончить с оставшимися свободами и провести массовые репрессии. Готовится и большая этническая чистка Грузии, вынуждение еще до миллиона человек покинуть страну. У нас мало времени. Конечно, нам также нужно терпение, но больше, чем терпение, нам нужно агрессивное сопротивление уже де-факто установленной диктатуре. Мы должны бороться до тех пор, пока можем, а затем столько, сколько необходимо!», — написал Михаил Саакашвили.





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