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Майя Санду грузинскому народу: Держитесь до конца, Молдова с вами!
04.11.2024 17:41
Обращаюсь к грузинскому народу: я восхищена вашей стойкостью по построению свободного, европейского будущего. Держитесь до конца – Молдова с вами, - об на своей странице социальной платформы X пишет президент Молдовы Майя Санду.
По её словам, вчера молдаване сделали решающий шаг на пути в Европу.
«Граждане Молдовы вчера сделали решающий шаг на нашем пути в Европу, но борьба за демократию в нашей стране и регионе продолжается», - пишет Санду.
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