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Официально: Майя Санду победила во втором туре выборов президента Молдовы
04.11.2024 18:06
Майя Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдове. Подсчитано 100 процентов голосов. Она набрала 55,33 процента голосов.
Представитель партии «Социалисты» Александр Стояногло имеет 44,67 процента голосов.
Явка на выборах составила 54 процента. Наиболее активными избирателями были люди в возрасте от 36 до 65 лет.
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