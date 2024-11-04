

Официально: Майя Санду победила во втором туре выборов президента Молдовы

04.11.2024 18:06





Майя Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдове. Подсчитано 100 процентов голосов. Она набрала 55,33 процента голосов.



Представитель партии «Социалисты» Александр Стояногло имеет 44,67 процента голосов.



Явка на выборах составила 54 процента. Наиболее активными избирателями были люди в возрасте от 36 до 65 лет.







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