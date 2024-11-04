

Буадзе: У нас нет ни времени, ни роскоши опускать нос, как и ресурса прекратить борьбу

04.11.2024 19:58





Мы должны вырвать страну из рук тех, кто пытается утопить её в русском болоте. Этот боевой настрой в каждом из нас, - так один из лидеров «Сильной Грузии» Саба Буадзе обратился к участникам шествия на проспекте Марджанишвили.



По его заявлению, сегодня на проспекте Руставели будет много молодых людей, так как, несмотря на попытки подавления, в них работает инстинкт национального самосохранения.



«То, что, за чем мы наблюдаем в течение этих последних дней, является инстинктом нашего национального самосохранения, убить и подавить который на протяжении всех этих лет пытался режим Иванишвили, но он все равно работает, будет работать и приведет эту страну к миру. Мы все видели, как они осознанно сделали всё это – в каком масштабе была осуществлена кража и фальсификация нашего выбора, чтобы сломить каждого из нас, но ни один из нас не сломлен, каждый очень хорошо знает, что особенное, каждый осознает историческую ответственность, которая лежит на нас в борьбе за спасение родины. В авангарде этой борьбы находится Тбилиси, но в то же время его поддерживает вся Грузия.



На весах завтрашний день этой страны, на весах то, в какой стране мы продолжим свою жизнь. Конечно же, они хотят, чтобы мы сдались, молодежь отправилась в эмиграцию, как к тому нас призывал Иванишвили, но этого не будет. сегодня на проспекте Руставели будет много молодых людей, так как, несмотря на попытки подавления, в них работает институт национального самосохранения, который вырвет из их рук украденные выборы. Мы честно, несмотря на фальсификации, выиграли в столице, Кутаиси, и еще в очень многих местах, нас нет ни времени, ни роскоши опускать нос, как и ресурса, прекратить борьбу », - заявил Буадзе.





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