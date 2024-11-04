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Ника Мелия: Тбилиси не может продолжать жизнь в обычном режиме
04.11.2024 20:31
«Будь то дождь, снег или ветер, мы на улице и будем там, пока не достигнем своей цели. Цель будет достигнута ежедневной праведной и честной борьбой. На улицах Тбилиси и не только на улицах Тбилиси», — заявила член «Коалиции за перемены» Ника Мелия.
Как отметил Мелия, Тбилиси больше не может продолжать жить как обычно.
«Естественно, что Тбилиси не может продолжать жить как обычно в условиях автократического олигарха, укравшего европейское и национальное будущее. Мы вернем эту победу ежедневной борьбой. Наступит день и дни, когда весь Тбилиси и вся Грузия встанут на всех главных площадях и переулках Тбилиси, чтобы победить Иванишвили не только правдой и достоинством, но и нашим большим количеством», — заявил Мелия.
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