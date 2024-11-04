

АМЮГ: суд Тетрицкаро установил нарушение на выборах

04.11.2024 20:33





АМЮГ (Ассоциация молодых юристов Грузии) сообщает, что суд Тетрицкаро установил, что выбор избирателя на обратной стороне бюллетеня, был виден, когда его запускали в электроаппараты для подсчета голосов электронным способом.



НПО заявляет, что это было установлено в результате эксперимента, проведенного судьей.



Были рассмотрены случайно отобранные бюллетени с трех избирательных участков в районах Цалка и Тетрицкаро, соответственно, где подтверждалось, что на обратной стороне бюллетеней маркер проявляется и заметен.



«Судья также запросила аппарат для подсчета голосов, избирательный бюллетень, маркер и <картонный> конверт. На судебном заседании была проведена техническая проверка, в ходе которой было установлено, что выбор, сделанный избирателем, проявляется на обратной стороне бюллетеня, когда он отсылает его в аппарат для <электронного> подсчета голосов», — говорится в заявлении АМЮГ.



Напомним, 3 ноября Тбилисский городской суд не удовлетворил иск АМЮГ о тайне голосования. Многие голосовавшие 26 октября на парламентских выборах жаловались, что когда они раскрасили кружок на бюллетене напротив названия желаемой партии, тайна голосования была нарушена: из-за недостаточно плотной бумаги на оборотной стороне листа было видно, где именно закрашен кружок — в верхней, средней или нижней части бюллетеня. И при необходимости рядом стоящие люди могли предположить, за кого именно проголосовал тот или иной гражданин.





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