

Грузинская оппозиция объявила о начале ежедневных протестов

04.11.2024 20:35





C сегодняшнего дня акции грузинской оппозиции будут носить ежедневный характер. Об этом заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Мелия на митинге у здания парламента Грузии.



По его словам, они намерены сформировать «одно мощное протестное движение, которое свергнет режим». Завтра, 5 ноября участники акции соберутся у тбилисского Дворца спорта.



«Мы будем на улице каждый день. Нас должно быть столько, чтобы никто не мог войти сюда [в парламент], но стоять только на Руставели недостаточно, мы должны стоять на всех проспектах», – говорит Мелия.



Предположительно, оппозиция планирует блокировать основные транспортные артерии города.





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