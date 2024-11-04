

Вашадзе: мы не признаем легитимность парламента и создаем фронт

04.11.2024 21:55





«Мы начали движение сопротивления и разворачиваем фронт сопротивления сначала в Тбилиси, а затем по всей Грузии», - заявил один из лидеров партии «Единство - Национальное движение» Георгий Вашадзе на акции, проходящей у парламента Грузии в Тбилиси.



Георгий Вашадзе представил участникам акции основные принципы, по которым оппозиционные партии пришли к согласию.



«1. Мы требуем назначения новых выборов. 2. Мы не признаем выборы и не признаем легитимность парламента. 3. Мы начали движение сопротивления и разворачиваем фронт сопротивления сначала в Тбилиси, а затем по всей Грузии. 4. Каждый следующий протест будет все более острым и ориентированным на более конкретные цели. 5. Мы продолжаем собирать доказательства и полностью готовим документацию для международного расследования, чтобы все преступники понесли наказание», - заявил Георгий Вашадзе.



По словам оппозиционера, протест будет продолжаться до окончательной победы.



C сегодняшнего дня акции грузинской оппозиции будут носить ежедневный характер. Завтра, 5 ноября участники акции соберутся у тбилисского Дворца спорта. Предположительно, оппозиция планирует блокировать основные транспортные артерии города.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





