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Вашадзе: мы не признаем легитимность парламента и создаем фронт
04.11.2024 21:55
«Мы начали движение сопротивления и разворачиваем фронт сопротивления сначала в Тбилиси, а затем по всей Грузии», - заявил один из лидеров партии «Единство - Национальное движение» Георгий Вашадзе на акции, проходящей у парламента Грузии в Тбилиси.
Георгий Вашадзе представил участникам акции основные принципы, по которым оппозиционные партии пришли к согласию.
«1. Мы требуем назначения новых выборов. 2. Мы не признаем выборы и не признаем легитимность парламента. 3. Мы начали движение сопротивления и разворачиваем фронт сопротивления сначала в Тбилиси, а затем по всей Грузии. 4. Каждый следующий протест будет все более острым и ориентированным на более конкретные цели. 5. Мы продолжаем собирать доказательства и полностью готовим документацию для международного расследования, чтобы все преступники понесли наказание», - заявил Георгий Вашадзе.
По словам оппозиционера, протест будет продолжаться до окончательной победы.
C сегодняшнего дня акции грузинской оппозиции будут носить ежедневный характер. Завтра, 5 ноября участники акции соберутся у тбилисского Дворца спорта. Предположительно, оппозиция планирует блокировать основные транспортные артерии города.
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