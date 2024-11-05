

Избирательная администрация обжалует в Апелляционном суде решения районных судов Тетрицкаро и Гори

05.11.2024 11:22





Избирательная администрация обжалует решения районных судов Тетрицкаро и Гори в Апелляционном суде.



Соответствующую информацию распространяет ЦИК.



«Избирательная администрация откликается на решение Тетрицкаройского районного суда об отмене результатов выборов на избирательных участках в муниципалитетах Цалка и Тетрицкаро. Данным решением судья аннулировал результаты 18 избирательных участков, входящих в избирательный округ №25 Цалки и 13 избирательных участков, входящих в избирательный округ №26 Тетрицкаро.



Избирательная администрация считает необоснованным и не разделяет решение районного суда Тетрицкаро об аннулировании результатов голосования на вышеупомянутых избирательных участках в муниципалитетах Цалка и Тетрицкаро. Кроме того, это решение явно противоречит всем другим спорам в судах первой инстанции по аналогичному вопросу. Соответственно, решение, принятое районным судом Тетрицкаро 4 ноября, будет обжаловано в Апелляционном суде. Апелляции будут поданы окружными избирательными комиссиями в соответствии с законодательством.



Кроме того, избирательная администрация уже обжаловала в Апелляционном суде решение Горийского районного суда, согласно которому Горийской окружной избирательной комиссии №32 было предписано пересчитать недействительные бюллетени с 15 избирательных участков, входящих в тот же округ.



Напомним общественности, что тайна голосования обеспечивается специальной рамочной формой, использование которой согласно инструкции исключает идентификацию волеизъявления избирателя. След маркера на обратной стороне бюллетеня, если он существует, учитывая назначение рамочной формы, не может считаться идентифицирующим волю. Также следует отметить, что по этому вопросу в день выборов и на следующий день в масштабе страны было представлено только 7 жалоб, и ни в одном отчете международных организаций не говорится о подтвержденном нарушении тайны выбора», - отмечается в информации.





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