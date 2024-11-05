

Маргвелашвили: Протест принесет результат, но мы должны понимать, что он будет длительным, утомляющим

05.11.2024 11:25





Протест принесет результат, но мы должны понимать, что он будет длительным, утомляющим, со своими "пиками” и провалами, - указанное заявление вчера, в ходе акции на проспекте Руставели в Тбилиси, сделал один из лидеров "Сильной Грузии", четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили.



По его словам, это очень долгий путь, который должна пройти страна.



"Протест принесет результат, но мы должны понимать, что он будет длительным, утомляющим, со своими "пиками” и провалами. Это очень долгий путь, который мы должны пройти и который мы однажды уже прошли, когда из советской Грузии создали независимую Грузию. В том же процессе мы находимся и сейчас. Мне очень нравится, что со стороны политических лидеров и общества постепенно приходит осознание того, что мы из советской Грузии должны получить независимую Грузию. С политической точки зрения это адекватная оценка политического момента", - отметил экс-президент Грузии.



По его словам, роль политиков состоит в том, что "спланировать разные и адекватные действия, то есть не переутомлять общество, но и не терять накала".



"Должны быть использованы абсолютно все формы - акции, общественные действия разного типа, взаимоотношения с нашими партнерами, мобилизация общества… Здесь вся палитра политических возможностей, которые мы должны использовать. Роль политиков состоит именно в том, чтобы из этой политической палитры спланировать разные, адекватные действия - не переутомлять общество, но и не терять накала ”, - заявил Маргвелашвили.





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