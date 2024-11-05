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Мамука Хазарадзе: В этот фальсифицированный парламент мы не войдем, пусть сидят там одни
05.11.2024 11:32
План - быть вместе, стойкость, непримиримость, план очень серьезен, быть вместе, чтобы добиться новых выборов в Грузии, - указанное заявление на акции протеста, прошедшей вчера у здания парламента Грузии сделал лидер "Сильной Грузии" Мамука Хазарадзе.
По его словам, движение сопротивления основано в Тбилиси, но оно вскоре перекинется на всю Грузию.
"У меня все время спрашивают, каков план? План – это мы, мы победим, победим, несмотря на фальсификации. Победим в Тбилиси. Движение сопротивления основано в Тбилиси, но оно вскоре перекинется на всю Грузию. Мы должны обойти все районы, от двери к двери, заглянуть в глаза нашим соседям, друзьям и сказать, выходи, присоединяйся ко мне, так как страна на грани испытания.
План следующий: план быть вместе, стойкость, непримиримость, план очень серьезен, быть вместе, чтобы добиться новых выборов в Грузии.
Я и члены моей команды в этот украденный парламент не войдем, нет такого варианта. Пусть сидят там одни, как сычи. Мы продолжаем работу с нашими европейскими друзьями, прошедшую неделю никто не сидел, сложа руки. Мы собирали улики и доказательства, которые уже переведены и отправлены, часть переводится в настоящее время. Идет огромный материал, вы глазам не поверите, что они сделали", - заявил Хазарадзе.
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