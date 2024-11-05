

Тина Бокучава: План – это возврат победы и повторные выборы, непримиримая борьба

05.11.2024 11:37





План – вернуть победу и [провести] повторные выборы. План – это только и только непримиримая борьба для возврата победы, - указанное заявление в своем выступлении на акции протеста, прошедшей вчера на проспекте Руставели грузинской столицы, сделала председатель "Единства – Национального движения" Тина Бокучава.



"26 октября Бидзина Иванишвили не только украл у нас право на выборы, европейское будущее, не только провел русскую спецоперацию, но и поверил в то, что грузинский народ готов с этим смириться. Наши дети обязательно вырастут в европейской Грузии, мы все сделаем для того, чтобы этого добиться! Это объединяет нас сегодня, и с этой правдой, этой непримиримостью, с этой борьбой мы обязательно одержим победу.



Я очень горда и рада, что, несмотря на попытки Иванишвили разделить общество и противопоставить людей друг другу, мы сегодня стоим вместе, в том числе, вместе стоит грузинская оппозиция, которой вы выдали мандат доверия для того, чтобы она управляла это страной и вывела в Европу. Мы обязаны вернуть эту победу, которую у вас украл Иванишвили.



План –вернуть победу и [провести] повторные выборы. План – это только и только непримиримая борьба для возврата победы. Мы видели план Иванишвили на карте предателя Папуашвили, где уже нет оккупированных регионов Грузии. Они хотят, чтобы грузинский народ смирился с этим, но, нет, мы не уступим ни своих территорий, ни своего европейского будущего, и мы не устанем в этой борьбе", - заявила Бокучава.





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