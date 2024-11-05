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Мы четко заявили, что поддерживаем грузинский народ - Мэтью Миллер


05.11.2024   11:42


Мэтью Миллер, - заявил на брифинге пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Кроме того, Миллер еще раз сказал о мерах, уже принятых США в ответ на действия правительства Грузии, и отметил, что в случае необходимости они «без стеснения» применят дополнительные меры.

«Конечно, мы стоим рядом с грузинским народом. Мы четко заявили, что поддерживаем грузинский народ. Мы ясно заявили, что поддерживаем их амбиции вступить в ЕС, продолжить интеграцию с европейскими и атлантическими партнерами.

Как вы знаете, значительная часть помощи, которую мы оказываем правительству Грузии, находится на пересмотре, и мы приостановили 95 миллионов долларов данной помощи из-за тех шагов, которые они предприняли. Мы продолжим рассматривать, уместны ли дополнительные меры, и если будет так, то мы без колебаний прибегнем к ним», - сказал Мэтью Миллер.

Представитель Госдепартамента США отметил, что не будет делать заявление о возможных дополнительных санкциях.


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