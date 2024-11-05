

Сегодня в США пройдут президентские выборы

05.11.2024 11:44





Сегодня в США пройдут 60-е президентские выборы. Граждане страны, а затем и коллегия выборщиков определят, кто будет управлять страной следующие четыре года - кандидат от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис или кандидат от республиканцев, бывший президент Дональд Трамп.



Избирательные участки раньше всего открываются в Вермонте и позже всего – в штате Гавайи.



Западные СМИ сообщают, что результаты выборов в США как правило объявляются в течение нескольких часов после закрытия избирательных участков, но в этом году из-за напряженной конкуренции это может занять больше времени.



По данным BBC, процедурой предварительного голосования на президентских выборах в США уже воспользовались более 81 миллиона граждан.



Для победы на президентских выборах кандидату необходимо набрать по меньшей мере 270 из 538 голосов членов коллегии выборщиков.





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