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Республиканская больница с сегодняшнего дня сможет снова принимать пациентов
05.11.2024 11:53
Республиканская больница с сегодняшнего дня сможет принимать пациентов. Как сообщил "Интерпрессньюс" директор Тбилисской республиканской больницы Александр Месхи, в клинике открываются все департаменты, соответственно, возобновляют работу департамент неотложной медицины (эмерженси) и стационар республиканской больницы.
По его информации, в департаменте неотложной медицины и стационаре заняты 110 медицинских работников.
По данным Минздрава, отделение неотложной медицины было полностью отремонтировано, оснащено современным оборудованием и технологиями.
«Отделение рассчитано на 12 коек, оборудована комната триажа, шоковый зал, малый и большой зал обсервации, а также палата-бокс. В департаменте критической медицины и интенсивной терапии размещено 12 коек - койки интенсивной терапии I-II-III уровней, койки экстренного диализа, изолированные и боксированные палаты", - отмечают в Минздраве.
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