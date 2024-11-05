

Оппозиция поменяла место проведения акции - собираются у Апелляционного суда

05.11.2024 12:08





Один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Мелия призывает сторонников прийти к Апелляционному суду, где сегодня в 15:00 назначено рассмотрение жалоб неправительственных организаций по поводу упразднения результатов голосования на избирательных участках.



Как написал в соцсети Ника Мелия, важно «прийти к Тбилисскому апелляционному суду и потребовать справедливого рассмотрения».



«Сегодня в три часа в Апелляционном суде Тбилиси было назначено рассмотрение жалоб неправительственных организаций о недействительности участков. После вчерашнего дня в Титрцкаро был создан важный правовой прецедент, где судья Владимир Хучуа принял следующее решение:



«Суд однозначно считает, что после изучения доказательств, с этим избирательным аппаратом, с этим избирательным бюллетенем, с этим избирательным рамочным конвертом, у избирателя не было гарантии защиты голоса и тайны голосования».



Важно сегодня, в три часа, прийти к Тбилисскому апелляционному суду и потребовать справедливого рассмотрения – везде!



Соответственно, вместо Дворца спорта мы встречаемся в три часа у Апелляционного суда», — написал Ника Мелия.







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