

Президент Ирана поздравил Кобахидзе с «успешным проведением выборов» и победой

05.11.2024 14:10





Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с «успешным проведением выборов» и победой партии «Грузинская мечта».



«Хочу сердечно поздравить Ваше превосходительство и грузинский народ с успешными парламентскими выборами и победой на выборах партии «Грузинская мечта». Надеюсь, что эти выборы, которые представляют выражение воли грузинского народа, станут залогом прогресса и благополучия грузинского народа, укрепления отношений между двумя странами и развития сотрудничества между странами региона. Прошу у Всевышнего здоровья и успехов Вашему превосходительству, а также успехов дружественному грузинскому народу», – отмечается в обращении.



До этого правительство «Грузинской мечты» с победой на парламентских выборах поздравили Венгрия, Азербайджан, Армения, Турция и Китай.



Оппозиционные партии и президент Грузии не признают результаты выборов. США и Евросоюз ждут расследования нарушений на выборах.





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