

«Мой голос»: Рассмотрение апелляционных жалоб отложено на неопределенный срок

05.11.2024 14:12





По данным мониторинговой коалиции «Мой голос» («ჩემი ხმა»), запланированное на сегодня рассмотрение их апелляционных жалоб в Тбилисском апелляционном суде перенесено на неопределенный срок.



По данным коалиции, заседание Тбилисского апелляционного суда было назначено на сегодня, 5 ноября, на 3 часа.



Наблюдательная миссия «Мой голос» заявила, что подала жалобы в 29 избирательных округах с просьбой признать недействительными результаты на 246 избирательных участках, где число зарегистрированных избирателей составляет 417 305 человек.



Окружные избирательные комиссии не удовлетворили ни одну жалобу, поданную о признании избирательных участков недействительными. Наблюдательная миссия намерена обжаловать решения окружных избирательных комиссий в судах.



Сегодня жалобы Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ) и Международного общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) также рассматриваются в Тбилисском апелляционном суде. Как заявляют в организациях, рассмотрение их жалоб пока не перенесено.



Сегодня в 3 часа у Тбилисского апелляционного суда состоится митинг оппозиции.





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