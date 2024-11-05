|
|
|
«Мой голос»: Рассмотрение апелляционных жалоб отложено на неопределенный срок
05.11.2024 14:12
По данным мониторинговой коалиции «Мой голос» («ჩემი ხმა»), запланированное на сегодня рассмотрение их апелляционных жалоб в Тбилисском апелляционном суде перенесено на неопределенный срок.
По данным коалиции, заседание Тбилисского апелляционного суда было назначено на сегодня, 5 ноября, на 3 часа.
Наблюдательная миссия «Мой голос» заявила, что подала жалобы в 29 избирательных округах с просьбой признать недействительными результаты на 246 избирательных участках, где число зарегистрированных избирателей составляет 417 305 человек.
Окружные избирательные комиссии не удовлетворили ни одну жалобу, поданную о признании избирательных участков недействительными. Наблюдательная миссия намерена обжаловать решения окружных избирательных комиссий в судах.
Сегодня жалобы Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ) и Международного общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) также рассматриваются в Тбилисском апелляционном суде. Как заявляют в организациях, рассмотрение их жалоб пока не перенесено.
Сегодня в 3 часа у Тбилисского апелляционного суда состоится митинг оппозиции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна