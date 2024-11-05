

Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе и в Грузии приступила к исполнению своих обязанностей

05.11.2024 16:52





Магдалена Гроно с 1 ноября официально приняла на себя обязанности нового специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и в Грузии. Ранее этот пост занимал Тойво Клаар.



Магдалена Гроно — главный дипломатическим советник президента Европейского совета Шарля Мишеля. Она много лет работала на Южном Кавказе, в том числе в Грузии, и хорошо знакома с общественно-политической жизнью Грузии.











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