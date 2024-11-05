Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе и в Грузии приступила к исполнению своих обязанностей


05.11.2024   16:52


Магдалена Гроно с 1 ноября официально приняла на себя обязанности нового специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и в Грузии. Ранее этот пост занимал Тойво Клаар.

Магдалена Гроно — главный дипломатическим советник президента Европейского совета Шарля Мишеля. Она много лет работала на Южном Кавказе, в том числе в Грузии, и хорошо знакома с общественно-политической жизнью Грузии.




Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна