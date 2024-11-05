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Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе и в Грузии приступила к исполнению своих обязанностей
05.11.2024 16:52
Магдалена Гроно с 1 ноября официально приняла на себя обязанности нового специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и в Грузии. Ранее этот пост занимал Тойво Клаар.
Магдалена Гроно — главный дипломатическим советник президента Европейского совета Шарля Мишеля. Она много лет работала на Южном Кавказе, в том числе в Грузии, и хорошо знакома с общественно-политической жизнью Грузии.
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