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Суд не удовлетворил требование о сохранении данных на серверах ЦИК и в аппаратах для голосования
05.11.2024 16:57
Суд не удовлетворил требование партии "Гахария для Грузии" о неотложной необходимости сохранения данных на серверах ЦИК и в аппаратах для голосования.
В партии заявляют, что прокуратура "в рамках фальшивого расследования пытается изъять аппараты для верификации", и существует вероятность уничтожения важнейших доказательств фальсификации выборов^
"Как и ожидалось, прокуратура вместе с ЦИК участвовала в процессе фальсификации списков и других доказательств. Суд не удовлетворил наше требование о неотложной необходимости сохранения данных на серверах ЦИК и в аппаратах для голосования, а прокуратура пытается изъять аппараты для верификации в рамках фальшивого расследования.
Это означает, что существует вероятность уничтожения важнейших доказательств фальсификации выборов, что лишает смысла любое объективное расследование и публикацию настоящих списков, что, в свою очередь, является уголовным преступлением.
Как мы изначально говорили, аппараты для верификации и содержащаяся в них информация могут быть главными доказательствами фальсификации.
Поэтому прокуратура пытается установить контроль в рамках фальшивого расследования и фактически берет в заложники как доказательства, так и весь процесс установления истины.
ЦИК скрывает информацию почти 10 дней, не указывает срок хранения данных и вместе с прокуратурой содействует уничтожению доказательств.
Подтверждение этого:
• 29 октября мы запросили обнародование списков;
• 30 октября прокуратура начала фальшивое расследование на основании обращения ЦИК;
• 1 ноября мы обратились в суд с требованием о сохранении доказательств;
• 1 ноября председатель ЦИК намекнул в эфире телеканала "Imedi" на передачу данных прокуратуре.
Именно 1 ноября прокуратура обратилась к ЦИК. То есть ЦИК и прокуратура действовали скоординированно вместе с "Грузинской мечтой", - говорится в заявлении.
TV Pirveli опубликовало документ от 1 ноября, согласно которого прокуратура запросила информацию из аппаратов верификации ЦИК и списки избирателей. Согласно эксклюзивному документу, прокуратура требует сохранить эту информацию недоступной для всех до получения судебного решения.
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