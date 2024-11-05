

Суд не удовлетворил требование о сохранении данных на серверах ЦИК и в аппаратах для голосования

05.11.2024 16:57





Суд не удовлетворил требование партии "Гахария для Грузии" о неотложной необходимости сохранения данных на серверах ЦИК и в аппаратах для голосования.



В партии заявляют, что прокуратура "в рамках фальшивого расследования пытается изъять аппараты для верификации", и существует вероятность уничтожения важнейших доказательств фальсификации выборов^



"Как и ожидалось, прокуратура вместе с ЦИК участвовала в процессе фальсификации списков и других доказательств. Суд не удовлетворил наше требование о неотложной необходимости сохранения данных на серверах ЦИК и в аппаратах для голосования, а прокуратура пытается изъять аппараты для верификации в рамках фальшивого расследования.



Это означает, что существует вероятность уничтожения важнейших доказательств фальсификации выборов, что лишает смысла любое объективное расследование и публикацию настоящих списков, что, в свою очередь, является уголовным преступлением.



Как мы изначально говорили, аппараты для верификации и содержащаяся в них информация могут быть главными доказательствами фальсификации.

Поэтому прокуратура пытается установить контроль в рамках фальшивого расследования и фактически берет в заложники как доказательства, так и весь процесс установления истины.



ЦИК скрывает информацию почти 10 дней, не указывает срок хранения данных и вместе с прокуратурой содействует уничтожению доказательств.



Подтверждение этого:

• 29 октября мы запросили обнародование списков;

• 30 октября прокуратура начала фальшивое расследование на основании обращения ЦИК;

• 1 ноября мы обратились в суд с требованием о сохранении доказательств;

• 1 ноября председатель ЦИК намекнул в эфире телеканала "Imedi" на передачу данных прокуратуре.



Именно 1 ноября прокуратура обратилась к ЦИК. То есть ЦИК и прокуратура действовали скоординированно вместе с "Грузинской мечтой", - говорится в заявлении.



TV Pirveli опубликовало документ от 1 ноября, согласно которого прокуратура запросила информацию из аппаратов верификации ЦИК и списки избирателей. Согласно эксклюзивному документу, прокуратура требует сохранить эту информацию недоступной для всех до получения судебного решения.





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