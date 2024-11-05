

Кобахидзе отправится в Венгрию на саммит Европейского политического сообщества

05.11.2024 17:21





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 7 ноября примет участие в пятом саммите Европейского политического сообщества, который состоится в столице Венгрии. По информации пресс-службы грузинского правительства, основная тема саммита в Будапеште – вызовы безопасности в Европе.



В рамках саммита предусмотрены тематические дискуссии по вопросам миграции и экономической безопасности, энергетики и транспорта, информационных технологий и глобальной торговли. Запланировано выступление Кобахидзе на панельной дискуссии, основной темой которой будет экономическая безопасность и связность.



Вместе с премьером в Будапешт также отправятся министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.



Поездка в Будапешт – первый зарубежный визит Кобахидзе после парламентских выборов, о фальсификации результатов которых заявляет грузинская оппозиция и президент страны Саломе Зурабишвили. С победой «Грузинскую мечту» из западных лидеров поздравил лишь премьер Венгрии Виктор Орбан, посетивший Тбилиси вскоре после выборов. В Брюсселе тогда заявили, что Орбан не представлял позицию ЕС в Грузии, несмотря на то, что Венгрия является действующим председателем Совета ЕС.





Европейское политическое сообщество — межправительственная организация, учреждённая для политических и стратегических дискуссий о будущем Европы, предложенная президентом Франции Эммануэлем Макроном в мае 2022 года.





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