

Оппозиционные члены ЦИК Грузии требуют перевыборов

05.11.2024 17:49





Оппозиционные члены ЦИК Грузии требуют незамедлительного проведения заседания избирательной комиссии и проведения повторных выборов. Причина — нарушение тайны голосования на парламентских выборах 26 октября.



«Прошло 10 дней, и в течение этих 10 дней вовлеченные стороны, неправительственные организации, а главное, грузинские избиратели протестовали против нарушения главного принципа Конституции — тайны. Это еще раз подтвердил вчерашний суд. Оппозиционные члены ЦИК требуют, чтобы председатель ЦИК Георгий Каландаришвили срочно созвал заседание комиссии, на котором выборы будут признаны несостоявшимися, и требуем проведения повторных выборов», — заявил представитель коалиции «Единство — Национальное движение» в ЦИК Давид Киртадзе.



По словам оппозиционера Георгия Сиоридзе, суд также подтвердил нарушение тайны голосования на выборах, что достоверно доказывает данный факт.



«Все говорят о том, что эти выборы были спецоперацией. Подготовлены различные доказательства, которые будут предоставлены нашим международным партнерам. Всем ясно одно: на технологических участках была массово нарушена тайна избирателей. Районный суд Тетрицкаро создал прецедент и отменил результаты на соответствующих участках. Это означает, что есть правовая основа для признания выборов не состоявшимися и назначения повторных выборов», — заявил Сиоридзе.



Напомним, районный суд Гори удовлетворил иск ISFED о пересчете недействительных бюллетеней на 15 избирательных участках. Это решение приняла судья Нино Гергаули.



Ранее АМЮГ (Ассоциация молодых юристов Грузии) сообщила, что суд Тетрицкаро установил недействительность результатов на 30-ти избирательных участках в Тетрицкаро и Цалка, где проводилось электронное голосование, на основании ее жалобы.



Имеется ввиду проявление маркера на обратной стороне бюллетеня после того, как избиратель сделал свой выбор — раскрасил кружок напротив предпочтитаемой им партии. После чего документ запускался в аппарат для подсчета голосов электронным способом, а рядом стоящее лицо могло увидеть, за кого дан голос. Таким образом подтвердилось, что тайна голосования на этих участках была нарушена.



В ЦИК 5 ноября отреагировали на решения районных судов Тетрицкаро и Гори — заявлено, что они будут обжалованы в Апелляционном суде, поскольку решения, считает комиссия, необоснованны.



Источник: SOVA

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