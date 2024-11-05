

В Грузии в два раза меньше случаев заболевания гриппом, чем в 2022 году

05.11.2024 17:54





В Грузии в этом году в два раза меньше случаев заболевания гриппом и гриппоподобными вирусами, чем это было в 2022 году. Сейчас в стране в основном распространен риновирус. Однако наблюдается рост заболеваемости. Об этом заявил Иванэ Чхаидзе, медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили.



«Также распространен вирус парагриппа, старый коронавирус и так далее. Есть единичный случай заражения вирусом гриппа, он еще не включен в статистику. <> Конечно, количество случаев растет, но уровень роста не выше, чем был в прошлом году.



В целом, с каждой неделей после первого случая заболевания гриппом наблюдается рост заболеваемости, пик приходится на декабрь-январь, затем был период, когда заболеваемость гриппом снижалась после января, в феврале-марте, а в марте и апреле был пик.



Прошлый год был необычным, рост заболеваемости начался в ноябре и закончился в июле. И именно в июле был подтвержден последний случай заболевания гриппом», — сообщил Чхаидзе.



Источник: SOVA

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