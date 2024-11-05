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Прокуратура требует от ЦИК не давать доступ к спискам избирателей - СМИ
05.11.2024 17:58
Оппозиционное СМИ публикует документ от 1 ноября, согласно которому прокуратура Грузии запросила информацию из аппаратов верификации ЦИК и списки избирателей. Ведомство требует сохранить эту информацию недоступной для всех до получения судебного решения.
Между тем, суд не удовлетворил требование оппозиционной партии «Гахария за Грузию» о необходимости сохранения данных на серверах ЦИК и в аппаратах для голосования. В политсиле заявили, что прокуратура «в рамках фальшивого расследования пытается изъять аппараты для верификации» и что существует вероятность уничтожения важнейших доказательств фальсификации выборов.
В партии экс-премьера и члена команды «Мечты» заявили, что ожидаемо прокуратура и ЦИК участвовали в процессе фальсификации списков и других доказательств.
«Это значит, что существует вероятность уничтожения важнейших доказательств фальсификации выборов, что лишает смысла любое объективное расследование и публикацию настоящих списков, что, в свою очередь, является уголовным преступлением», — отмечается в партии.
«Гахария за Грузию» утверждает, что поэтому прокуратура пытается установить контроль в рамках заявленного расследования, «взяв в заложники как доказательства, так и весь процесс установления истины».
В партии заявили, что ЦИК скрывает информацию вот уже 10 дней, не указывает срок хранения данных и вместе с прокуратурой содействует уничтожению доказательств. Поскольку:
• 29 октября партия запросила обнародование списков;
• 30 октября прокуратура начала расследование на основании обращения ЦИК;
• 1 ноября партия обратилась в суд с требованием сохранить доказательства;
• 1 ноября глава ЦИК намекнул в эфире телеканала Imedi на передачу данных прокуратуре.
Именно 1 ноября прокуратура обратилась к ЦИК. То есть ЦИК и прокуратура действовали скоординированно вместе с «Грузинской мечтой», — говорится в заявлении оппонирующей партии.
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