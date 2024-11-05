

Горийский районный суд частично удовлетворил иск ISFED

05.11.2024 18:44





Вчера, 4 ноября, Горийский районный суд частично удовлетворил иск организации «Справедливые выборы» (ISFED).



В частности, организация потребовала пересчета результатов на 15 избирательных участках и привлечения к дисциплинарной ответственности счетчиков и председателей комиссий.



Как сообщил Netgazeti представитель ISFED Рати Тиникашвили, суд Гори удовлетворил лишь ходатайство о пересчете.



«По нашей информации, решение Горийского районного суда уже обжаловано в Апелляционном суде, однако слушания по этому делу пока не назначены», — сказал Рати Тиникашвили.



Со дня голосования по настоящее время ISFED подали 302 жалобы. В городские/районные суды организация подала 14 исков, которые касаются всего 34 участков. Претензии в основном касались: аннулирования результатов избирательного участка (например, на одном из избирательных участков Марнеули), аннулирования итоговых протоколов и пересчета результатов; привлечения к ответственности членов комиссии за нарушения.



На данном этапе из 12 рассмотренных жалоб удовлетворена только одна. Осталось 2 судебных заседания, на которых должно быть рассмотрено ходатайство о пересчете результатов.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





