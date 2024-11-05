

Партия «Гирчи» проведет отдельный митинг с требованием новых выборов

05.11.2024 19:23





Партия «Гирчи» (председатель – Яго Хвичия) присоединяется к требованию провести повторные выборы в Грузии, обосновывая это тотальным нарушением принципа тайного голосования.



Партия назначила митинг у здания парламента на субботу, 9 ноября. «Гирчи» призывает Центральную избирательную комиссию (ЦИК) назначить новые выборы в течение одной недели и обращается к западным партнёрам с призывом не признавать результаты голосования.



Главные пункты плана «Гирчи»:



Партия настаивает на четкой и единой позиции: требовать новых выборов на основании массового нарушения принципа тайного голосования. В случае невыполнения требования партия обещает продолжить протестные акции.

«Гирчи» намерена проводить крупные митинги каждую неделю, стремясь продемонстрировать поддержку со стороны общества.



Важно, чтобы западные партнёры четко осознавали, что позиция народа однозначна, и в случае массовых протестов они должны занять нейтральную позицию и не признавать нынешние результаты выборов.



Партия также предлагает установить систему, с помощью которой будет возможно объективно подсчитать количество участников митинга. Это позволит исключить возможность манипуляций с численностью участников и честно показать реальную поддержку народа.



«Гирчи» уверена, что комбинация массового митинга и поддержки со стороны западных партнеров откроет возможность для смены власти: либо через новые выборы, либо, если ситуация потребует, революционным путем.



Имея в виду протест других оппозиционных сил, партия выступает против «фейковых революционных сценариев», включающих палаточные лагеря и развлекательные мероприятия, которые, по мнению «Гирчи», лишь утомляют общество и приводят к апатии. «Гирчи» выразила сомнения в искренности ряда политиков и их готовности бороться за смену власти, заявив, что некоторые из них либо куплены, либо неспособны к реальным действиям.



По информации ЦИК Грузии, партия «Гирчи» получила на выборах 26 октября 3% голосов и не преодолела избирательный барьер.





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