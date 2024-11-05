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В Бундестаге состоятся слушания по выборам в Грузии
05.11.2024 20:30
В Бундестаге 6 ноября состоятся слушания правительства Германии по парламентским выборам 26 октября в Грузии под эгидой Комитета по международным отношениям.
Согласно опубликованному документу, парламентские выборы станут первым вопросом дискуссии в повестке дня комитета.
Напомним, это не первый случай, когда события в Грузии обсуждаются в немецком парламенте.
10 октября немецкий Бундестаг (обсуждение начнется в 19:50 по Тбилиси — ред.) проголосовал за резолюцию «За европейское будущее Грузии». Документ разработали «Социал-демократическая партия Германии», «Союз 90/Зеленые» и «Либерально-демократическая партия».
В резолюции прописано требование, чтобы в процессе вступления Грузии в ЕС не было достигнуто никакого дальнейшего прогресса до тех пор, пока в Грузии будет действовать аналог российского закона об иноагентах — «О прозрачности иностранного влияния».
Подчеркивается роль почетного председателя «Грузинской мечты» и утверждается, что цель Бидзины Иванишвили по сохранению власти ставится выше европейского будущего Грузии и демократической стабильности.
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