

Москва оценивает визит Тунберг в Грузию как «вмешательство Запада в дела страны»

06.11.2024 00:00





Участие шведской экоактивистки Греты Тунберг в митинге оппозиции в Тбилиси подтверждает вмешательство Запада в политику Грузии, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на полях 21-го заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». По ее словам, которые приводит ТАСС, «страны региона сами себя разоблачили».



«Это было бы действительно смешно, если бы не было так трагично, насколько Запад саморазоблачился своей болезненной вовлеченностью в ситуацию вокруг суверенного и независимого государства Грузия», — сказала дипломат.



Накануне, 4 ноября, в сети «Фейсбук» появились снимки Тунберг на митинге оппозиции в Тбилиси. Она прибыла в Грузию для поддержки протестов против результатов выборов. Экоактивистка заявила, что пришла выразить поддержку жителям Грузии и пожелать гражданам оставаться сильными. Шведка призвала «поддержать борьбу за демократию и свободу» в стране.





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