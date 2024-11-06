

В президентской гонке в США пока лидирует Трамп

06.11.2024 10:26





В США продолжается процесс закрытия избирательных участков и подсчета голосов избирателей на президентских выборах, по данным на настоящее время, кандидат от „республиканцев“ Дональд Трамп получил 230 голоса Избирательной коллегии, а кандидат от „демократов“ Камала Харрис - 182, - указанную информацию распространяет CNN.



Следует отметить, что для победы на выборах кандидат должен набрать, по меньшей мере, 270 голосов из 538 голосов членов Избирательной коллегии.



Вместе с тем, по прогнозам CNN, по предварительным данным, Дональд Трама выигрывает на выборах в Арканзасе, Южной Каролине, Флориде, Оклахоме, Миссури, Теннеси, Алабаме, Вайоминге, Южной Дакоте, Северной Дакоте, Техасе, Луизиане, Монтане, Юте, Миссисипи, Айдахо и Канзасе, а Камала Харрис – в округе Колумбия, Мериленде, Массачусетсе, Делавэре, Иллинойсе, Род-Айленде, Нью-Йорке, Колорадо, Калифорнии, Виргинии, Гавайях и Вашингтоне.



Вместе с тем, по прогнозам CNN, Дональд Трамп одержал победу в т. н. колеблющемся штате, Северной Каролине.



Что касается конгресса, по данным на настоящее время, из 100 мест в Сенате 49 займут „республиканцы“, а „демократы“ – 40, в Палате представителей же из 435 мест, где для победы необходимо 218 голосов, также по предварительной информации, за „республиканцами“ 172 места, а за „демократами"- 142.





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