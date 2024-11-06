

Глава ISFED: у ЦИК не было проблем с математикой, но было много серьезных нарушений

06.11.2024 10:54





Исполнительный директор ISFED Нино Долидзе прокомментировала результаты параллельного подсчета, которые проводились в день парламентских выборов 26 октября, и позицию НПО «Справедливые выборы» о том, что их данные совпали с подсчетом голосом ЦИК Грузии. Однако организация не опубликовала свои данные и заявила, что не собирается этого делать.



Долидзе пояснила, что если бы НПО опубликовала результаты параллельного подсчета, это «могло бы стать основанием для легитимизации цифр, за которые мы не можем нести ответственность».



По словам Нино Долидзе, ЦИК хорошо обработала протоколы, «не было проблем с математикой», но до составления сводных протоколов на участках было много нарушений, из-за чего протоколы и результаты параллельного подсчета не могут отражать общую картину воли грузинского народа.



«После того, как протоколы забрали, у ЦИК не было проблем с суммированием, математикой, но было много серьезных нарушений как в день выборов, так и в предвыборный период. Конфискация удостоверений личности связана с каруселью и голосованием за кого-то другого. На фоне этих нарушений это <результаты параллельного подсчета голосов> не могут выражать волю грузинского народа.



ЦИК хорошо подвела итоги, с математикой проблем не было, но то, что происходило на участках до составления протоколов, это также касается избирательной администрации. Подведение итогов не означает, что избирательная администрация хорошо поработала на этих выборах», — заявила Нино Долидзе.



По словам исполнительного директора НПО, «если бы мы опубликовали результаты параллельного подсчета, это могло бы стать основанием для легитимизации цифр, за которые мы не можем нести ответственность в контексте имевших место нарушений.



Если я обнародую эти цифры, это значит, я доверяю этим цифрам, и мы не можем взять на себя ответственность за эти цифры на фоне нарушений, которые я видела: вбросов бюллетеней, многократного голосования, каруселей, голосования вместо кого-то другого.



<С учетом этого нельзя сказать, что для грузинского народа, определенно, наступил бы тот итог, результаты, которые публикует ЦИК», — заключила Нино Долидзе.



Отметим, 26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. ЦИК подсчитал 99,6% избирательных участков, в результате чего «Грузинская мечта» получила 54% голосов.



В то же время, согласно экзит-поллу Edison Research, «Грузинская мечта» набрала 40,9% голосов, а проевропейская оппозиция, преодолевающая барьеры, — 51,9%.



Оппозиционные партии не согласны с результатами, опубликованными ЦИК, и указывают на массовые фальсификации.



Коалиция организаций-наблюдателей «Мой голос» считает, что преступные действия повлияли на свободное волеизъявление избирателей. Они подчеркнули, что выборы проходили на фоне серьезных и существенный нарушений.



Особенно напряженной ситуация была в Марнеульском избирательном округе, где, как сообщается, наблюдатели подверглись физическому насилию, были зафиксированы нарушения процедуры маркировки, вброс бюллетеней в урны для голосования и другие нарушения.



В нескольких районах Тбилиси, где находились сторонники «Грузинской мечты», имели место противостояния со сторонниками оппозиции и наблюдателями, а также физические столкновения и словесные перепалки.



Источник: SOVA

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