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Георгий Руруа отказался явиться в Службу государственной безопасности для дачи показаний
06.11.2024 11:29
Один из учредителей телеканала «Мтавари Архи» Георгий Руруа не явится в Службу государственной безопасности для дачи показаний.
Указанное заявление в беседе с «Интерпрессньюс» сделал адвокат Руруа – Дмитрий Садзаглишвили.
По словам адвоката, показания Георгий Руруа намерен дать в суде, перед судьей-магистратом.
Один из учредителей телеканала „Мтавари Архи“ был вызван для дачи показаний в СГБ сегодня. Как заявили агентству в самом ведомстве, Руруа был вызван для дачи показаний в качестве свидетеля, согласно Части Первой Статьи 315-ой и Части Первой Статьи 323-ой Уголовного кодекса Грузии, касающихся заговора и терроризма
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