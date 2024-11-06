

Георгий Руруа отказался явиться в Службу государственной безопасности для дачи показаний

06.11.2024 11:29





Один из учредителей телеканала «Мтавари Архи» Георгий Руруа не явится в Службу государственной безопасности для дачи показаний.



Указанное заявление в беседе с «Интерпрессньюс» сделал адвокат Руруа – Дмитрий Садзаглишвили.



По словам адвоката, показания Георгий Руруа намерен дать в суде, перед судьей-магистратом.



Один из учредителей телеканала „Мтавари Архи“ был вызван для дачи показаний в СГБ сегодня. Как заявили агентству в самом ведомстве, Руруа был вызван для дачи показаний в качестве свидетеля, согласно Части Первой Статьи 315-ой и Части Первой Статьи 323-ой Уголовного кодекса Грузии, касающихся заговора и терроризма





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