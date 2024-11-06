

У Тбилисского апелляционного суда собираются лидеры оппозиционных коалиции и их сторонники

06.11.2024 12:32





У Тбилисского апелляционного суда с требованием о признании нелегитимными результатов парламентских выборов, прошедших в Грузии 26 октября, собираются лидеры оппозиционных коалиции и их сторонники.Параллельно в суде намечено заседание по иску, в котором представители неправительственных организаций требуют пересчета голосов избирателей на ряде избирательных участков.



Один из лидеров коалиции „Сильная Грузия” Анна Долидзе требовала, чтобы её допустили на заседание суда, но такой возможности её не предоставили, так как у здания Тбилисского апелляционного суда мобилизованы сотрудники правоохранительных органов, а главный вход в здание - закрыт.



Анна Долидзе также потребовала от сотрудников полиции, не пустивших её в здание, назвать свои имена и фамилии и разъяснила им, что, согласно Закону Грузии «О полиции», сотрудники обязаны представиться.



„Вы же не в России? И, когда я говорю с вами, отвечайте. Мы попали в Российскую Федерацию. По грузинской конституции, судебное заседание является публичным, и, смотрите, что происходит? Эти процессы я видела и раньше, но они должны были уйти в прошлое. Я приходила сюда по делу Гиргвлиани, и такой ситуации не было”, - заявила Долидзе.



„Протест в отношении украденных у нас выборов продолжается. Мы собрали доказательства, есть очень много доказательств. Обращаемся к мировому сообществу, начать расследование Евросоюза в правовом направлении, когда-то же мы должны провести нормальные выборы?! Продолжается и протест. Сегодня справедливый протест перед зданием суда, так как очагом борьбы является именно суд. Это прямое нарушение конституции, судей заставили молчать”, - заявил один из лидеров „Сильной Грузии”.





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